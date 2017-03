De KNVB en Blind hebben vandaag wel al een topoverleg over de ontstane situatie. De bondscoach stelde zijn positie zaterdagavond na het debacle tegen Bulgarije (2-0) zelf al enigszins ter discussie.

Het Nederlands elftal zakte door de nederlaag tegen de Bulgaren van de tweede naar de vierde plaats in de groep. Na het gemiste EK van vorig jaar in Frankrijk is nu ook het WK van Rusland ver weg. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde. De beste acht nummers twee van negen poules krijgen een herkansing in de play-offs.

