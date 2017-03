Van Baarle kopman in Gent-Wevelgem

,,De benen zijn goed, en ik zit lekker in mijn vel. Hopelijk kan ik een rol van betekenis spelen in de finale”, aldus Van Baarle, die volgende week in de Ronde van Vlaanderen weer voor Vanmarcke zal moeten koersen.

,,Sep is ziek, maar we verwachten dat hij na het weekend de training weer hervat”, liet ploegleider Andreas Klier weten. ,,In Vlaanderen gaan we er vanuit dat hij er weer staat. En dan zal hij de kopman zijn.”

In Gent-Wevelgem rijden voor Cannondale nog twee andere Nederlanders. Wegkapitein Sebastian Langeveld zet de lijnen uit en mocht het aankomen op een sprint, dan hoopt Wouter Wippert zich aan het front te tonen.