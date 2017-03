Verhoeven: ’Boom beter dan het lijkt’

Boom kwam in Dwars Door Vlaanderen (79e) en de E3 Prijs Harelbeke (96e) nog niet tot grootse daden, al is dat voor ploegleider Nico Verhoeven geen reden om zich zorgen te maken. ,,Lars Boom is beter in vorm dan het momenteel lijkt. Vooral in de E3 Prijs zat hij niet op het juiste moment voorin, dat deed hij niet goed. Maar ik verwacht deze week dat hij zich wél laat zien.”

Die andere kopman, Groenewegen, maakte grote indruk in Dwars Door Vlaanderen. Daar koos hij de aanval, om vervolgens naar een knappe vijfde plaats te sprinten. ,,Dat hij meekon is voor mij eigenlijk geen grote verrassing. Hij heeft eerder laten zien dat hij deze hellingen aankan”, aldus Verhoeven, die daarmee doelde op de zege van Groenewegen in de Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2014 en zijn tweede plaats in 2013.