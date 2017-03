Buitenlandse media: 'Robben en Nederland maken zich belachelijk'

Het Duitse Bild komt met een gouwe ouwe: 'Fahren wir wie bei der letzen EM diesmal auch ohne Holland zur WM? ('Gaan we net als bij het laatste EK ook nu weer zonder Holland naar het WK?'

'Het gaat van kwaad naar erger met het Nederlandse voetbalelftal', is de analyse van Sporza. In Engeland heeft de Daily Mail het over een 'tandeloos Oranje'. De BBC spreekt over weer een 'uitglijder'van Nederland.

Het Spaanse Marca schrijft 'Robben y Holanda hacen el ridículo en Bulgaria' ('Robben en Nederland maken zich belachelijk in Bulgarije'.