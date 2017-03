premium

Val in Gent-Wevelgem kost Leezer een maand

43 min geleden ANP

Tom Leezer heeft bij een val in Gent-Wevelgem een breuk in de bekkenkam opgelopen. Dat bleek na een CT-scan in het ziekenhuis, meldde zijn ploeg LottoNL-Jumbo. Leezer is naar verwachting zeker vier weken uitgeschakeld.