'Afschuwelijk voor Blind en spelersgroep aangeslagen'

"We waren erg verheugd met de opgaande lijn die er sinds afgelopen zomer was", zei Jean-Paul Decossaux zondagavond op een persconferentie naar aanleiding van het ontslag van Blind. "Maar in de laatste wedstrijd zagen we er niets van terug. En gezien onze positie in de kwalificatiegroep, moet je dan ingrijpen." Decossaux sprak zondag met de vertrekkende bondscoach en technisch directeur Hans van Breukelen.

Dat Blind na het duel aangaf met de voetbalbond in gesprek te willen, bracht de ontwikkelingen in een stroomversnelling. "De reactie van Danny heeft het proces versneld. Hij vond zelf ook dat als je tot zo'n besluit komt, dat je het snel moet doen", aldus Decossaux. "Het had geen enkele zin om dit niet te doen vóór het duel met Italië van dinsdag."

Decossaux benadrukte dat hij een goede band met Blind had én heeft. "Ik vind het afschuwelijk voor hem, en ook de spelersgroep reageerde aangeslagen. Maar die zijn bij hun clubs ook gewend dat zulke dingen gebeuren. Of de spelersgroep en Blind uit elkaar gegroeid waren? Nee, dat idee had ik niet."