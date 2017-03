"We zullen alle experts uit het voetbal raadplegen voor een goede profielschets", zei directeur betaald voetbal Jean-Paul Decossaux zondagavond op de persconferentie naar aanleiding van het vertrek van bondscoach Danny Blind.

'Alle opties een optie'

"Maar natuurlijk hebben wij zelf ook onze plannen en ideeën over een opvolger. We zullen kaders gaan maken waarin de nieuwe bondscoach moet passen, en het is wel de bedoeling dat hij de eerstvolgende kwalificatiewedstrijd in de dug-out zit. We hebben een mooi plaatje." Decossaux gaf aan een buitenlandse coach niet uit te sluiten, terwijl ook het boek-Ronald Koeman niet passé is. "Alle opties zijn een optie."

Loyaal

Op de vraag of de leiding zich ook op andere posities (technisch directeur) heeft beraad, antwoordde Decossaux ontkennend. "Over andere posities in de organisatie is niet gesproken. En het was voor Blind ook geen probleem dat Fred Grim en Frans Hoek dinsdag de wedstrijd tegen Italië leiden. Zij zijn loyaal naar elkaar."