Groep E: Polen slaat gat met concurrentie

De ploeg van Adam Nawalka won zondag in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica met 2-1 van Montenegro en hoorden na afloop dat Roemenië in Cluj op 0-0 was blijven steken tegen Denemarken. Ajacied Lasse Schöne werd bij Denemarken na ruim een uur gewisseld. Polen heeft nu een voorsprong van zes punten op Montenegro en Denemarken. Roemenië en Armenië volgen op zeven punten.

Robert Lewandowski had Polen op voorsprong gebracht door vlak voor rust een vrije trap binnen te schieten. Nadat Stefan Mugosa de thuisploeg na ruim een uur spelen op gelijke hoogte had gebracht, was het Lukasz Piszczek die met een hoge lob via de binnenkant paal het beslissende doelpunt binnenschoot.

Armenië

Armenië doet door alle uitslagen in groep E ook weer mee om de tweede plaats. De ploeg won in eigen huis met 2-0 van Kazachstan en heeft zes punten, slechts eentje minder dan nummer 2 Montenegro.