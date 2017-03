Voormalig KNVB-directeur Bert van Oostveen is de boosdoener. De weggepromoveerde secretaris-generaal en directeur van het EK-vrouwenvoetbal heeft de bond een kapitaal gekost en tevens het imago ernstig besmeurd met zijn technische beslissingen. Hij verzon de valse start voor Blind als bondscoach. Van Oostveen stelde hem in 2015 aan als assistent van Guus Hiddink om na twee jaar het stokje over te nemen. Een seizoen later (2015) werd Hiddink ontslagen en kwam de onervaren Blind vroegtijdig op eigen benen te staan. Die schoenen bleken veel te groot voor hem. Zoals ook Ajax in het seizoen 2005-2006 vele maten te groot was. Onder Blind eindigde de club vierde, 24 (!) punten achter PSV.

Ondanks een goed voorbeeld (Louis van Gaal) en een slecht voorbeeld (Guus Hiddink) bij Oranje als assistent-bondscoach heeft Blind het niet als zelfstandig trainer-coach.

Op geen enkel vlak haalt de Zeeuw het uiterste uit de aanwezige kwaliteiten van spelers. Grote trainers als Johan Cruijff, Louis van Gaal, Ronald Koeman en Bert van Marwijk namen weleens beslissingen die de wenkbrauwen ernstig deden fronsen. Die pakten echter bijna altijd goed uit. Als je structureel de verkeerde keuzes maakt op alle gebied is het geen kwestie van pech, maar van kwaliteit. Excuses telden niet meer. De houdbaarheidsdatum van Blind was verstreken. Al langer, hoewel de zwakke beleidsbepalers in Zeist daar liever hun ogen en oren voor sloten.

Na Bulgarije-Nederland kon interim-directeur Jean-Paul Decossaux niet langer op zijn handen blijven zitten toen Blind zelf aangaf: ,,Zo kan het niet verder.” De bond begreep eindelijk dat het onverantwoord was om hem nog langer met de beste voetballers van Nederland te laten werken.

Blind heeft als zelfstandig bondscoach niets gepresteerd, scoutte te weinig buitenshuis, te veel voor televisie en Manchester, waar zoon Daley voetbalt, stond wel erg vaak in Blinds scoutingsagenda.

Het doet er niet meer toe. Oranje heeft een trainer nodig. Van Gaal is de eerste beschikbare persoon die je te binnen schiet, met Frank de Boer daar vlak achter. Of misschien een combinatie van die twee. Decossaux en technisch directeur Hans van Breukelen moeten in ieder geval voetbalmensen met verstand van zaken horen en niet net als Van Oostveen zonder kennis en ervaring de trainersmarkt opgaan.

Eén bloedbad is voldoende. Zeist heeft het fantastische Nederlandse exportproduct, dat Oranje toch is, al genoeg gesloopt met z’n wanbeleid.