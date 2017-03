Red Bull is, kijkend naar de laptimes in Melbourne, het derde team op de grid geworden. Op riante afstand van Mercedes en ook Ferrari. Waar het de Italiaanse renstal van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen is gelukt de achterstand op Mercedes te dichten, stagneert de ontwikkeling bij Red Bull. Het chassis van de RB13 is minder goed dan vooraf gehoopt, voor de Renault-motor geldt dat nog meer.

Het onderliggende probleem van Red Bull (en daarmee van Verstappen) is dat het team deels afhankelijk is van derden. Mercedes en Ferrari zijn fabrieksteams en derhalve automatisch verzekerd van het beste materiaal. Bovendien heeft men directe invloed op het productieproces en de doorontwikkeling van materiaal.

Daarentegen is Red Bull voor een goede motor volledig afhankelijk van Renault. Jarenlang was het een succesvolle combinatie, maar bij de overgang van de Formule 1 naar de V6-turbomotoren in 2014 heeft het Franse concern de boot gemist. En dus kon het gebeuren dat Mercedes 51 van de laatste 60 races won en Red Bull – vooral door een mindere motor - slechts vijfmaal zegevierde.

Vorig seizoen was Red Bull de enige klant van Renault, dit seizoen voorziet men liefst drie teams van motoren. Naast Red Bull en satellietteam Toro Rosso bezit Renault nu ook een eigen fabrieksteam. Vanzelfsprekend heeft Red Bull contractueel vastgelegd dat men gelijkwaardige motoren ontvangt, maar exclusiviteit is er niet meer. Bovendien wordt de krachtbron in eerste instantie gebouwd voor het chassis van het eigen F1-team en niet meer de auto’s van Verstappen en Ricciardo. De prioriteiten liggen elders.

En dus krijgt Red Bull het lastig, zeker gezien de alternatieven in de paddock. Mercedes en Ferrari zullen ondanks de ingevoerde leveringsplicht ook na dit seizoen niet staan te springen een concurrent eventueel uit de brand te helpen, terwijl Honda gezien de huidige malaise bij McLaren helemaal geen optie is.

Oftewel, Verstappen moet geduld betrachten. Afwachten en hopen op betere tijden. De eerste motorupdate staat op z’n vroegst voor Barcelona, alweer de vijfde race van het seizoen, gepland. Het is de vraag hoe groot die stap voorwaarts zal zijn ten opzichte van de concurrentie, die vanzelfsprekend ook niet stilstaat.

Red Bull is als klantenteam met handen en voeten gebonden. Het is een situatie die niet aansluit bij de grenzeloze ambities van Max Verstappen, vader Jos en het management. Hun ambitie is om wereldkampioen te worden. Daarvoor zullen ze wellicht een deurtje verder moeten kijken…