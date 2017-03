Eindelijk. Velen waren er al lang van overtuigd dat de twee functies onverenigbaar waren, daar is geen duurbetaald onderzoeksbureau voor nodig. Het tekent de permanente incompetentie van de bestuurders. Helaas gebeurt de noodzakelijke scheiding van de functies om de verkeerde reden.

Het NOC*NSF geeft als argument, dat de beide banen qua belasting niet meer te combineren zijn. Een principieel-organisatorische reden is echter, los van de werkdruk, dat de hoogste technische baas van de sportkoepel per definitie geen tweede functie mág hebben.

De TD is de belangrijkste bestuurder in de sportorganisatie en houdt zich bezig met het beheren van het primaire product (hier: topsport en breedtesport) op lange termijn. Het gaat dan om het bestaansrecht van de hele organisatie.

Deze functie moet daarom beschermd worden en zo veel mogelijk buiten de kritiek staan. Hij mag dus nooit een tweede baan bekleden, omdat hij dan kwetsbaar zou kunnen worden. En dat is dan ook gebeurd. De chef de mission haalde in Rio de meest vreemde streken uit en is daarom zeer bekritiseerd.

Behalve door premier Rutte. Niet gehinderd door enige kennis van zaken prees deze Maurits Hendriks bij de huldiging van de gouden medaillewinnaars in de Ridderzaal de hemel in. Een gênante vertoning, maar dit terzijde.

De persoon Maurits Hendriks heeft als chef de mission respect en geloofwaardigheid verloren. Dat werkt natuurlijk onherstelbaar door in zijn functie van technisch directeur. Hij is daardoor ongeschikt geworden voor de belangrijkste functie in het Nederlandse sportlandschap. Zijn medebestuurders hadden hem daarvoor moeten behoeden.

Waarschijnlijk is chef de mission Hendriks eindelijk geëvalueerd door het NOC*NSF. Geen buitenstaander weet de uitslag, omdat hiervan niets naar buiten is gebracht. Over transparantie gesproken. Interessant is het om te weten te komen hoe technisch directeur Maurits Hendriks over chef de mission Maurits Hendriks geoordeeld heeft. En wat de beoordeling van de chef de mission überhaupt is geweest.

Evaluatie is bij de sportkoepel toch al een heikel onderwerp. Er wordt wel geschermd met dit dure woord maar de evaluaties komen nooit naar buiten. Onacceptabel omdat bonden, pers en publiek recht hebben op de informatie. Het NOC*NSF wordt tenslotte op de been gehouden met publiek geld en de verschillende partijen moeten daarom kunnen controleren of hun geld goed besteed wordt.

Hendriks staat ter discussie als technisch directeur (per 1 mei: manager topsport). Insiders weten al zeker dat de tweede man, Jeroen Bijl, zijn functie zal overnemen. De afkoopsom blijft natuurlijk binnenskamers.