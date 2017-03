KNVB hoopt op Van Gaal als adviseur

Hij noemde de naam van Louis van Gaal niet, maar de KNVB hoopt dat de ex-bondscoach een belangrijke rol wil spelen in de zoektocht naar een nieuwe man. „We hopen snel met een nieuwe bondscoach tot een akkoord te komen, maar het zal niet in een week klaar zijn”, aldus de huidige hoogste man in rang bij de voetbalbond.

„Voor de juni-reeks lijkt het me handig het voor elkaar te hebben. Een buitenlandse trainer is een optie. Die lijst mag uit allerlei namen bestaan, die morgen het Nederlands voetbal de stap voorwaarts kunnen laten maken. Daar zal ongetwijfeld ook Ronald Koeman toe in staat zijn. Maar ik weet dat hij bij een club onder contract staat.”

Frank de Boer en Phillip Cocu zouden in beeld kunnen komen voor de functie van bondscoach.

De directeur verdedigde de keuze Blind de laan uit te sturen. „Nee ik ben het absoluut met je oneens”, antwoordde Decossaux op de vraag of het vertrek er niet aan zat te komen, omdat het nooit boterde tussen Blind en Van Breukelen. „Er zijn overal akkefietjes, maar ik heb zeer recent en regelmatig met Danny en Hans gezeten om allerlei dingen door te nemen en ik had heel erg het gevoel dat we een drie-eenheid waren. De kans op die belangrijke kwalificatie voor het WK is tot een heel klein percentage geminimaliseerd en dan moet je op een gegeven moment ingrijpen. En in het voetbal doe je dat dan op deze manier.”

Decossaux wilde geen antwoord geven op de vraag of Blind ook het slachtoffer is van de (bestuurlijke) chaos binnen de KNVB. Over de positie van Van Breukelen, die achter de tafel schitterde door afwezigheid, is volgens de statutair directeur niet gesproken. „Dit ging over de performance van een elftal. Over Van Breukelen is niet nagedacht, want dat is momenteel niet aan de orde. „Ik denk wel dat dit eerlijk naar Danny Blind toe is, ja.”