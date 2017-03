premium

Oud-coryfeeën onthutst door gepruts Oranje

40 min geleden

De afgang van het Nederlands elftal tegen Bulgarije is als een mokerslag aangekomen in de Nederlandse voetballerij. Het eens zo trotse Oranje werd in Sofia ongenadig te kijk gezet door de nummer 71 op de FIFA-ranking, resulterend in het ontslag van Danny Blind.