Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Oranje stapt met Grim het trainingsveld op

19 min geleden

Na de deceptie tegen Bulgarije en het ontslag van Danny Blind stapte het Nederlands elftal rond 12:15 uur weer het trainingsveld op. In het stadion van AZ in Alkmaar wordt er een besloten training afgewerkt. Alleen het laatste kwartier is open voor de pers.