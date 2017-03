Van Gerwen was duidelijk in zijn analyse. "Ik kan alleen mezelf de schuld geven. Peter speelde beter, maar ik miste ook te veel kansen op de dubbels."

Wright was in zijn nopjes met zijn tweede trofee van dit jaar. Eerder won de excentrieke Schot - bij afwezigheid van de toen geblesseerde Van Gerwen - ook al het UK Open. Dat was zijn eerste Majorzege. "Vorig jaar stond mijn kamer vol met tweede prijzen. Na kerst heb ik alles opgeruimd en tegen mezelf gezegd dat ik alleen nog hoofdprijzen toevoeg. En ik heb er nu al twee."

Ook Wright zag dat Van Gerwen gedurende de hele partij niet zijn gewenste niveau haalde. "Michael speelde zeker niet zo goed als hij normaal gesproken doet. Hij startte nog wel fantastisch, maar ik bleef gelukkig bij hem in de buurt. De fans waren fantastisch en een deel van mijn zege heb ik zeker aan hen te danken."