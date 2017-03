De tijdelijke opvolger van Danny Blind bij Oranje zag zijn internationals maandag na een training in Alkmaar ongeschonden van het speelveld stappen.

Foto: ANP

Arjen Robben oefende ook volledig mee. De aanvoerder had zichzelf eigenlijk voorgenomen om na het duel met Bulgarije terug naar Bayern München te keren. Maar hij wilde de ploeg rond het ontslag van Blind kennelijk niet in de steek laten. Het is onduidelijk of hij nu ook tegen de viervoudig wereldkampioen in actie wil komen.

Oranje en Italië oefenen in een nagenoeg volle ArenA. De KNVB had afgelopen weekeinde al ruim 45.000 tickets verkocht voor het oefenduel duel met de ploeg die samen met Spanje groep G van de WK-kwalificatie aanvoert.