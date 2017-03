De mondiale bond meldde maandag op zijn website dat de voorzitter afgelopen zondag tijdens een bestuursvergadering in Athene is afgetreden, maar de 54-jarige Iljoemzjinov ontkende dat tegenover persbureau Tass.

"Ze wilden me afzetten, maar dat is niet gelukt. Ik heb niets ondertekend en ik heb ook geen ontslag genomen'', quootte het Russische persbureau Iljoemzjinov. "Ik vermoed dat de Amerikanen hier de hand in hebben; ik denk dat het een complot is.''

Iljoemzjinov is sinds 1995 de voorzitter van de FIDE.