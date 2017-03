"Ik denk dat iedereen die de baan krijgt aangeboden ja zou zeggen. Het is een eer om bondscoach te zijn", aldus Gullit in gesprek met BeIN Sports.

De Europees kampioen van 1988 was vorig jaar dicht bij een aanstelling als assistent-trainer van Blind, maar dat ging na een conflict met technisch directeur Hans van Breukelen niet door.

"Ik was natuurlijk al bereid om het team te helpen, maar wat de KNVB nu gaat doen weet niemand. Er worden heel veel namen genoemd, waaronder dus die van mij. Laten we zien wat er gaat gebeuren. Allereerst moet er binnen de bond duidelijkheid komen. Het is rampzalig wat er nu gaande is. Veel mensen zijn vertrokken en niemand weet wie er verantwoordelijk is."

Foto: Reuters

Koeman

Gullit betreurt het dat de KNVB niet al eerder heeft doorgepakt. "Ze hebben twee jaar geleden een grote fout gemaakt door Ronald Koeman niet aan te stellen. Hij is een trainer van de nieuwe generatie. Vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan." Koeman heeft op dit moment echter geen trek in het bondscoachschap, zo werd zondag al duidelijk.

Chef voetbal Valentijn Driessen stelt in TELESPORT Vandaag dat Frank de Boer een uitstekende kandidaat is om Blind op te volgen.