Jonker leidt in Sofia Cup - Heiner op zesde plaats

Jonker heeft een minimale voorsprong op de Belgische topzeilster Evi van Acker, die derde werd in de eerste race en de tweede won.

Heiner

Nicholas Heiner begon matig in de Finn-klasse. De wereldkampioen in de Laser van 2014 kwam in de eerste race als zeventiende over de streep. Hij maakte veel goed met de derde plaats in race 2, waardoor hij zesde staat in de tussenstand.

Afrodite Zegers en Anneloes van Veen voeren voorin mee in de 470-klasse. Het duo, dat eerder dit jaar de gouden plak veroverde bij de wereldbekerwedstrijden in Miami, zeilde naar de derde en tweede plaats, goed voor de vierde plaats in de stand.