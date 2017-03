Langeler: 'Geen Huppie Vooruit waar je tegen speelt'

"Oostenrijk vloog erop", zag Langeler dat zijn ploeg negentig minuten lang een fysieke strijd moest leveren. "De eerste twintig minuten waren helemaal niet goed (al na bijna drie minuten viel de tegentreffer, red.). We speelden ze precies in de kaart, maar daarna hebben we ons goed herpakt."

Dominant

Alleen kon Jong Oranje dit niet omzetten in een goed resultaat, mede door de rode kaart voor Oussama Idrissi na een uur spelen. "Daarna hebben we het nog prima tegengehouden, slechts twee kansen weggegeven en zelf nog de grootste kans van de wedstrijd gehad (Steven Bergwijn schoot over, red.). Qua werklust en principes hebben we het vandaag prima gedaan, maar het is geen Huppie Vooruit waar je tegen speelt. Met tien man lukt het dan niet zo goed om dominant te spelen. Er is wel hard gewerkt met elkaar en al met al hebben we echt een goede trip gehad richting de EK-kwalificatiereeks in september."