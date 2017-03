Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Fernando Lewis moet met Jong AZ na de 2-2 tegen Jong Vitesse nog even wachten op de titel.

Jong Vitesse stelt titelfeest Jong AZ nog even uit

35 min geleden

Jong AZ moet nog even wachten op de titel in de Tweede Divisie. De formatie van Martin Haar stevende recht op het kampioenschap af, maar gaf in blessuretijd de gelijkmaker tegen Jong Vitesse weg: 2-2.