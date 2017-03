Henry lyrisch over 'de nieuwe Henry'

De 39-jarige oud-aanvaller van onder meer Juventus en Arsenal heeft het over Kylian Mbappé, de razendsnelle aanvaller die zaterdag debuteerde voor het Franse nationale elftal in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd (3-1) tegen Luxemburg.

"Ik houd er niet van om spelers te vergelijken", zegt Henry tegen Canal +. "Maar mijn hemel, wat is hij goed. Wat kan je een jongen met zoveel talent niet leren, behalve misschien een paar tactische dingetjes?"

Indruk

Mbappé maakte de afgelopen maand indruk met zijn optredens in de Champions League tegen Manchester City. Met zijn ploeg AS Monaco kegelde de Fransman de Engelsen uit het toernooi, en in beide wedstrijden scoorde de 18-jarige Mbappé.

Goede kop

"Ik heb hem gesproken en hij gaf me de indruk dat er een goede kop op zit", vertelt Henry, die met Frankrijk in 1998 wereldkampioen en in 2000 de Europese titel veroverde. "Hij is snel, maar hij denkt na wanneer hij speelt. Dat is het teken van een speler die heel ver kan komen", denkt de assistent van de Belgische bondscoach Roberto Martinez.