De 35-jarige Zwitser, die begin dit jaar de Australian Open op zijn naam schreef en vorige week ook de beste was in Indian Wells, steekt nog altijd in opperbeste vorm. Ook tegen de Argentijn die in de vorige ronde Robin Haase had weggezet, liet Federer met 29 winners zijn klasse zien.

Beste spel

Del Potro kreeg zowel in de eerste als de tweede set kansen op een break, maar dan wist de Zwitser zijn beste spel op te roepen. Zo werkte hij alle breakpunten weg, waar nodig met plotseling service-volleyspel. Op 5-4 in de tweede set kreeg hij zijn eerste wedstrijdpunt en benutte dat meteen.

Federer won vorige week Indian Wells voor de vijfde keer. Het was zijn negentigste toernooizege. Met die zege loste hij bovendien André Agassi af als oudste winnaar van een masterstoernooi. Hij verloor in Indian Wells geen enkele set. Tot dusverre verloor de Zwitser pas één partij dit jaar. In Dubai wist de de Rus Evgeni Donskoi hem verrassend een nederlaag toe te brengen.

Berdych

Eerder op de dag drong Tomas Berdych door tot de vierde ronde. De als tiende geplaatste Tsjech versloeg de Luxemburger Gilles Muller in twee sets: 6-3 6-4. Bautista was in drie sets de Amerikaan Sam Querrey de baas: 3-6 6-2 6-3.