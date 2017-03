Go Ahead ziet oud-speler debuteren voor Turkije

Türüc verving halverwege de tweede helft van het gewonnen duel (3-1) met Moldavië middenvelder Oguzhan Özyakup. Türüc speelde tien minuten samen met Enes Ünal, de spits van FC Twente die in de basis was begonnen. Ünal werd (zonder dat hij gescoord had) een kwartier voor tijd gewisseld.

Vetkampstraat

De 24-jarige Türüc debuteerde in Nederland voor Go Ahead Eagles, en was vanaf 2012 uiteindelijk drie seizoenen actief aan de Vetkampstraat. In de zomer van 2016 verkaste de middenvelder naar Kayserispor.

De Turken wonnen vrijdagavond met 2-0 van Finland en doen daardoor weer volop mee in de strijd om de tweede plaats in WK-kwalificatiegroep I. Met acht punten staat Turkije op de vierde plaats.