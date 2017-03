VIDEO - Duel Ivoorkust na rellende fans gestaakt

De fans veroorzaakten in de slotfase van de wedstrijd (bij een 1-1 tussenstand) problemen op de tribunes en bestormden even later het veld. Na 88 minuten staakte de scheidsrechter het duel noodgedwongen, nadat de spelers al eerder hun toevlucht tot de spelerstunnel hadden gezocht.

Een deel van de supporters dat het veld op wilde, kon niet door de stewards worden tegengehouden. Met de stewards in de achtervolging werkte een fan zelfs Senegal-speler Lamine Gassama naar de grond. Bovendien betrad een groep mensen zonder kaartje het Charlety Stadion in Parijs, door over de hekken heen te klimmen.

ADO Den Haag-speler Wilfried Kanon stond in de basis bij Ivoorkust.