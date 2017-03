Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Oranje treft 'rookie' in ArenA

1 uur geleden ANP

Italië zal dinsdag tegen het Nederlands elftal starten met Gianluigi Donnarumma in het doel. De 18-jarige keeper van AC Milan is door de Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura aangewezen als doelman voor de oefeninterland met Oranje in de Amsterdam ArenA. Gianluigi Buffon krijgt rust.