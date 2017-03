Bij de brand vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op foto's is te zien dat een hoek van het stadion voor een deel is verwoest.

Shanghai Shenhua is een van de Chinese clubs die sinds enige tijd behoorlijk actief is op de transfermarkt en veel geld uitgeeft. De Argentijn Carlos Tevez speelt sinds december voor de club die eerder al de Senegalees Demba Ba, de Nigeriaan Obafemi Martins en de Colombiaan Fredy Guarin vastlegde.