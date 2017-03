"Een land dat de meest elementaire burger- en grondrechten niet kan garanderen, kan geen WK organiseren'', aldus Michael Fuchs, vice-voorzitter van de fractie van CDU/CSU.

"Dit zal veel fans er van weerhouden naar Rusland te vliegen. De boycot van sportevenementen moet een zeldzame uitzondering blijven, maar Rusland begeeft zich al een tijd op gevaarlijk vlak.''

Bij massale protesten in Rusland tegen corruptie pakte de politie afgelopen weekeinde honderden mensen op. Een van de arrestanten is oppositieleider Aleksej Navalny, die in het centrum van Moskou door de politie werd meegenomen.

Gernot Erler van de SPD liet zich ook kritisch uit. "Sinds Rusland het WK in 2008 kreeg toegewezen, is de situatie in het land verslechterd. De organisatie van een WK afpakken, kan alleen worden genomen door de FIFA.''