De schaatscoach wil volgend jaar op de Olympische Spelen in Pyongchang oogsten met de 30-jarige Sallander, die vorige maand als eerste Nederlander de wereldtitel op de 500 meter veroverde.

"Jan is een professional, zowel op de ijsbaan als daarnaast. Hij leverde in Korea een unieke prestatie door als eerste Nederlander ooit de wereldtitel op de 500 meter te winnen en ik ben dan ook zeer blij dat hij de komende twee jaren deel zal blijven uitmaken van de ploeg. We gaan we het komende jaar keihard werken om in het olympisch seizoen een nóg hoger niveau te bereiken."

Smeekens wilde met het oog op de Spelen zeker niet weg bij de zwart-gele brigade. "Met de WK-titel is het ultieme bewijs geleverd dat ik hier op de goede plek zit. Er zit een heel goede dynamiek in de ploeg. Het afgelopen seizoen heb ik erg hard gewerkt om terug te komen. Vervolgens heb ik in de trainingen er zelfs nog wat bovenop kunnen doen, hetgeen resulteerde in prachtige resultaten. Voor komend seizoen is het doel uiteraard de Olympische Spelen. Ik ga er alles aan doen om op diezelfde baan weer een toprace af te leveren.''