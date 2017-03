Neymar: 'Brazilië de beste ploeg ter wereld'

Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Neymar: Brazilië is de beste

29 min geleden

Als het een beetje meezit, kan de Braziliaanse voetbalploeg zich in de Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag als eerste land kwalificeren voor het WK in Rusland. Met Neymar dit keer als aanvoerder ontvangt de vijfvoudig wereldkampioen Paraguay in São Paulo. Als Brazilië wint en Ecuador (tegen Colombia) en Chili (tegen Venezuela) verliezen, voegt de 'Seleção' zich als eerste bij het gastland op de deelnemerslijst van het WK.