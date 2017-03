premium

Reza en Alireza met Iran op koers voor WK

41 min geleden ANP

De nationale voetbalploeg van Iran ligt op koers voor deelname aan het WK van komend jaar in Rusland. Met de aanvaller Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) en Alireza Jahanbakhsh (AZ) in de basis won het elftal van bondscoach Carlos Queiroz dinsdag in Teheran met 1-0 van China. Mehdi Taremi maakte direct na rust het enige doelpunt in het Azadi-stadion, dat volgepakt zat met bijna 100.000 toeschouwers.