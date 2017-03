AZ bindt innovatieve Slot

De afgelopen drieënhalf jaar heb je als trainer ervaring opgedaan bij de jeugd van PEC Zwolle en het eerste van Cambuur. Had je verwacht dat er zo snel een Eredivisie-subtopper bij je zou aankloppen?

”Het is niet iets waar je heel nadrukkelijk mee bezig bent. Mijn contract bij Cambuur zou komende zomer aflopen en ik was al in gesprek over een langer verblijf, omdat ik het hier geweldig naar m’n zin heb. Totdat ik na de halve bekerfinale tegen AZ in contact kwam met hun directeur voetbalzaken Max Huiberts. We hebben het toen ook gehad over mijn toekomst. Niet veel later kreeg ik een berichtje van Max of ik een keer wilde komen praten.”

Je bent als voetballer en trainer bij PEC Zwolle, NAC Breda, Sparta en Cambuur werkzaam geweest. AZ staat daar historisch gezien een stuk boven.

”Inderdaad, dat is een mooie blijk van waardering. Als je middelmatig presteert in de Jupiler League, val je niet snel op, omdat er relatief weinig media-aandacht voor deze competitie is. Ik heb onze spelers de afgelopen maanden daarom voortdurend gezegd dat ze zichzelf in de etalage kunnen zetten door zowel in de beker als in de competitie goede resultaten te boeken. In die zin ben ik nu de eerste persoon die heeft geprofiteerd van het succes van Cambuur in de afgelopen maanden. Maar als wij zo blijven presteren, sluit ik niet uit dat er nog een aantal mensen binnen Cambuur wordt opgepikt door grotere clubs.”

Je staat bekend als een innovatieve trainer. Wat denk je te kunnen toevoegen aan de technische staf van AZ?

”Daar heb ik niet zo’n hoogdravend idee over. We moeten het ook niet te groot maken. AZ heeft het dit seizoen al hartstikke goed gedaan, met het bereiken van de bekerfinale en de overwintering in de Europa League. Ik zal waar nodig mijn dingen proberen in te brengen. In de gesprekken met Van den Brom heb ik wel gemerkt dat hij openstaat voor de ideeën die ik over voetbal heb. Ik heb sowieso het gevoel dat er prettige mensen werken bij AZ en dat vind ik een heel belangrijke voorwaarde om bij een club aan de slag te gaan.”

Je hebt in krap drie jaar tijd bijna alles meegemaakt bij Cambuur.

”Ik ben begonnen als assistent van Henk de Jong met qua punten het beste seizoen van Cambuur in de Eredivisie. Het jaar daarna zijn we gedegradeerd en dit seizoen begonnen we heel matig in de Jupiler League. Inmiddels ben ik samen met Sipke hoofdtrainer, staan we zesde in de competitie en zijn we pas in de halve finale van de beker uitgeschakeld. Alleen promotie naar de Eredivisie ontbreekt en behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Dat zou natuurlijk een fantastische afsluiter zijn.”