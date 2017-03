De nummer vijf van groep A verloor in Skopje met 3-0. Voor de thuisploeg kwamen Goran Pandev (twee keer) en Stefan Spirovski tot scoren.

Nederland staat in poule A op de vierde plek, met vijf punten meer dan Wit-Rusland. Oranje won vorig jaar oktober met 4-1 van het land. In oktober van dit jaar is de return in Wit-Rusland.

Luxemburg, dat in groep A laatste staat met slechts één punt, verloor in Hesperange met 0-2 van Kaapverdië. Gegé en Julio Tavares maakten de doelpunten.