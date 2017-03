Van Gaal zwijgt nog over Oranje

Van Gaal is volgens veel mensen de uitgelezen persoon om het haperende Oranje weer aan de praat te krijgen. Hij wilde voor de oefeninterland echter niet zeggen of hij wel of niet beschikbaar is voor een derde periode als bondscoach. Van Gaal wilde geen vragen beantwoorden over het Nederlands elftal op het parkeerdek van de ArenA. Zo bleef ook onduidelijk of hij de KNVB wil adviseren over een opvolger van de ontslagen Danny Blind.

Wisselend resultaat

Van Gaal had Oranje twee keer eerder onder zijn hoede. Hij wist zich met de nationale ploeg niet te plaatsen voor het WK van 2002 en eindigde in 2014 als derde op de mondiale eindronde in Brazilië.