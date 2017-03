Seedorf bij afscheid benoemd tot bondsridder

"Jij bent de meest succesvolle Nederlandse voetballer ooit in het buitenland", sprak Van Praag lovende woorden. "Dat kan niemand jou navertellen en daar wil ik een hartelijk applaus voor vragen." Seedorf kreeg een zilveren schaal. Voor zijn sociale projecten werd hij daarnaast tot bondsridder van de KNVB benoemd.

"Ik ben Nederland heel dankbaar voor alles wat dit land mij geschonken heeft", reageerde Seedorf. "Ik wil alle coaches bedanken die vertrouwen in mij hadden en ook degenen die geen vertrouwen in mij hadden. Zij hebben mij geholpen de voetballer die ik was en de mens die ik vandaag ben te worden."

'Geloven in onze jongens'

Seedorf, die 87 interlands speelde, riep de supporters op om te blijven geloven in Oranje. "Natuurlijk wil ik ook de fans bedanken. Jullie zijn één van de trouwste legioenen ter wereld. Ik wil jullie vragen om te geloven in onze jongens en in de kansen op het WK 2018, want we gaan het zeker nog redden."

Seedorf speelde in 2008 zijn laatste interland. Van een afscheid bij Oranje was het nog niet gekomen. Seedorf sloot zijn loopbaan af bij Botafogo in Brazilië. Daarna was hij kort trainer van AC Milan en werkte hij als coach bij het Chinese Shenzhen Xiangxue. De middenvelder kreeg een groot applaus in de Arena, ook van Louis van Gaal die door Seedorf was uitgenodigd.