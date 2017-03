Löw ziet Van Basten-plan voor tijdstraf wel zitten

"Bij een tactische overtreding bijvoorbeeld. In plaats van een gele kaart zou de boosdoener dan tien minuten naar de kant moeten gaan. Daarmee komt de tegenpartij die door de overtreding werd gedupeerd, alsnog in het voordeel", legde Löw in een interview in Bild uit. Hij toonde zich eveneens een voorstander van het toestaan van een vierde wissel (nu nog maximaal drie).

Een ander ideetje van FIFA-directeur Marco van Basten, die bij de wereldvoetbalbond belast is met ontwikkeling en innovatie, wees Löw (57) echter krachtig van de hand. "Het afschaffen van buitenspel maakt het voetbal zinloos. Als trainer zou ik in dat geval twee spelers vast in het strafschopgebied van de tegenstander neerzetten. Dat zal de opponent dan ongetwijfeld ook doen. Daardoor krijg je enorm veel ruimte op het middenveld. Afschaffing zou het voetbal compleet veranderen. Het zal niet meer zo zijn zoals het nu is: een zeer interessant en heel tactisch spel."