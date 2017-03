Ranieri: 'Ontslag bij Leicester was een schok'

"Als ik denk aan mijn ontslag bij Leicester, dan komt er vooral een gevoel van verrassing boven. Meer nog dan een gevoel van verbitterdheid", tekenen Italiaanse media op uit de mond van Ranieri. "Het was een schok, ook al weet je dat zulke dingen gebeuren in de voetbalwereld."

Ranieri sprak dinsdag voor gevangenen in de Rebibbia-gevangenis in Rome. Ook de burgemeester van Amatrice was aanwezig. Die Italiaanse gemeente probeert de draad weer op te pakken na een verwoestende aardbeving.

"Hij is de echte gigant", zei Ranieri over de burgemeester. "Ik ben slechts een coach die het geluk heeft gehad om een titel te winnen met een geweldig avontuur en de teleurstelling die daarop volgde. We hebben iets opmerkelijks neergezet door te winnen met Leicester. Ik hoop dat Amatrice een eigen sprookje kan beleven."