Verontrustend appje voor Gullit

"Ik kreeg net een appje van Sacchi", vertelde Gullit in de studio van SBS6. "Hij zei: 'Jullie spelen verouderd voetbal." Oranje kwam in de ArenA op voorsprong tegen Italië, maar bij rust was de 1-2 eindstand al bereikt.

"Sacchi signaleerde dat onze spelers elkaar niet hielpen. Het duurde veel te lang in balbezit. Ze praatten niet met elkaar en, en dat vond hij het ergste, er was geen pressing. Hij zegt dat hij met ons te doen heeft."

De 70-jarige Arrigo Sacchi was van 1987 tot en met 1991 trainer van AC Milan. Met Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard in zijn elftal werden Italië en Europa veroverd. In 1989 en 1990 pakte Milan de Europa Cup 1.