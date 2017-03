"Ik vond dat we nu wel voor iedere meter hebben gestreden", zei Depay. "Het spel was ook beter dan tegen Bulgarije. Maar het blijft een heel nare week. Er was van alles aan de hand. Het ontslag van Danny Blind en de hevige kritiek die we hebben gekregen."

"We moeten ons nu herpakken", zei Depay. "Ook in moeilijke tijden moeten we dicht bij elkaar blijven. Laten we maar positief blijven en proberen het vertrouwen te behouden."