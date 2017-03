"Het was niet leuk. Het zijn heftige dagen geweest. Ook omdat je het ontslag niet verwacht", aldus de 33-jarige aanvoerder van Oranje, die tegen Italië niet speelde. Bulgarije en Italië bleken te sterk, tussendoor werd bondscoach Danny Blind ontslagen. "De wereld kan in 24 uur veranderen, ongelooflijk. Blind heeft netjes afscheid genomen. Daarna heb ik nog contact met hem gehad en hem bedankt. Ik heb een persoonlijk bericht naar hem gestuurd."

Foto: AP

In de komende maanden zal er een nieuwe bondscoach worden aangesteld. "Wij willen graag betrokken worden bij dat proces. Wesley Sneijder en ik zitten 14 jaar bij het Nederlands elftal. We hebben veel trainers en spelersgroepen meegemaakt. Wij hebben, denk ik, een goed idee van wie bij deze groep zal passen. Ik ben aanvoerder en het eerste aanspreekpunt."

Lees ook:

Strootman: 'Meer aan gedaan dan in Bulgarije' Appje voor Gullit: 'Oranje speelt verouderd voetbal' Opnieuw verlies Oranje Grim: Continu contact met Blind

Van Gaal

Veel mensen zien Louis van Gaal graag voor de derde keer terugkeren als bondscoach. Robben noemt zelf geen namen, maar geeft wel aan dat hij Van Gaal 'heel, heel hoog heeft zitten'. "Maar het heeft geen zin om nu over namen te praten. Dat is te vroeg. We zijn bezig met het afronden. Ik ben blij als ik straks weer in München zit. Niet om weg te lopen, maar dit was ongelooflijk waardeloos. Dit moeten we eerst verwerken, voordat we weer naar de toekomst kunnen kijken."