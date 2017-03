VIDEO - Samenvatting nederlaag Oranje

Met de tijdelijke opvolger van de ontslagen Danny Blind op de bank verloor Oranje het oefenduel met Italië in de ArenA (1-2).

Nederland kwam met een gelukje op voorsprong. Alessio Romagnoli passeerde in de tiende minuut zijn eigen doelman. Een minuut later strafte aanvaller Eder een fout van Wesley Hoedt af. Leonardo Bonucci trof in de 32e minuut doel vlak nadat Bruno Martins Indi namens Nederland op de lat had gekopt.

Italië gunde Oranje ook na rust de ruimte om soms best aardig te voetballen. Invaller Wesley Sneijder was in de slotfase van zijn 128e interland nog tweemaal dichtbij de gelijkmaker.

