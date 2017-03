De rechtsback krijgt al bijna dit hele seizoen de voorkeur boven Kenny Tete. Maar interim-bondscoach Fred Grim koos dinsdag tegen de Italianen (1-2 nederlaag) vanwege de lichte blessure van Rick Karsdorp juist voor Tete in plaats van Veltman.

Ook veel Ajax-fans zien liever de Amsterdammer op die plek, waardoor Grim in de aanloop naar Ajax-Feyenoord die discussie weer aanzwengelde. Het zal het vertrouwen van Veltman, die in Amsterdam wel een contractvoorstel kan verwachten, geen goed doen. Vooral ook omdat Veltman volgens Blind zogenaamd ook rechts-centraal uit de voeten kon, maar hij had tegen Bulgarije én Italië nog liever twee linksbenigen (Bruno Martins Indi en Wesley Hoedt) dan de Ajacied in het verdedigingshart.

Voor Ajax staat zondag de welhaast cruciale Klassieker met Feyenoord op het programma. In de Amsterdam ArenA wordt om 14:30 uur afgetrapt.