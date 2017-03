Judoka Franssen: 'Kort geding belangrijkste wedstrijd ooit'

Voor Franssen voelt het kort geding dat ze heeft aangespannen tegen de judobond als misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit haar loopbaan, vertelde ze woensdag in het gerechtsgebouw. De 27-jarige judoka krijgt over drie jaar in Tokio waarschijnlijk een laatste kans op een olympische medaille. Maar de voormalige nummer vijf van de wereldranglijst in de klasse tot 63 kilo kan zich niet kwalificeren voor die Spelen als ze niet mag verschijnen op internationale toernooien.