Van Gerwen treedt donderdagavond in Cardiff in de laatste partij aan tegen Dave Chisnall. Ondanks het verlies tegen Barney is de 27-jarige Brabander wel de koploper in de prestigieuze competitie, die vorig jaar door hem winnend werd afgesloten.

"Ik sta bovenaan en dat is precies de positie waar ik wil staan", vervolgt Van Gerwen. "Maar de verschillen tussen iedereen zijn klein en ik kan me dus niet nog meer misstappen veroorloven." Tegen Chisnall moet Van Gerwen naar eigen zeggen gewoon tijdig bij de les zijn. "Dave is een fantastische speler en hij behoort tot de best scorende darters van het veld. Ik moet dus in vorm zijn."

Programma 9e speelronde

Peter Wright - Kim Huybrechts Phil Taylor - Jelle Klaasen Gary Anderson - Adrian Lewis Raymond van Barneveld - James Wade Michael van Gerwen - Dave Chisnall