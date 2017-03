'Eigen' vliegveld Ronaldo, maar borstbeeld ziet er raar uit

In aanwezigheid van de Portugese minister-president António Costa werd ook een borstbeeld van de voetballer onthuld. Ook is er een tentoonstelling met door kunstenaars gemaakte afbeeldingen van Ronaldo.

De naamswijziging kreeg in Portugal niet alleen lof. ,,Het is belachelijk'', vond voormalig staatssecretaris Francisco Seixas, een partijgenoot van Costa. ,,Het is buitensporig toeristisch opportunisme.'' Ronaldo kent de kritische geluiden. ,,Dat mag, we kennen vrijheid van meningsuiting'', zei hij. Op Madeira was al een museum over hem ingericht. Ook is er een Ronaldo-hotel.