Makkelie mild voor Vilhena

De aanklager liet weten: "Vilhena zet een elleboogstoot in, maar dat gaat over in een slaande beweging met de arm, waarmee hij uiteindelijk de tegenstander raakt. Ik acht het overtuigend bewezen dat Vilhena de overtreding heeft begaan."

Vilhena kreeg in eerste instantie een schorsing van vier duels opgelegd, waarvan één voorwaardelijk, voor zijn elleboog in de richting van Spartaan Mathias Pogba. Feyenoord ging in beroep, waarna de aanklager van de KNVB de aanklacht verzwaarde. In plaats van het geven van een elleboogstoot wordt Vilhena nu slaan ten laste gelegd.

'Geen elleboogstoot'

Vilhena verklaarde woensdagavond over het voorval op Het Kasteel. "De bal wordt uitgetrapt en ik volg de bal. Ik maak me breed, anders kom ik de lucht niet in. Ik heb geen elleboogstoot gegeven en ik heb hem ook absoluut niet geslagen."

Danny Makkelie was aanwezig als getuige, net als teammanager van Feyenoord, Bas van Noortwijk, en huisjurist Joris van Benthem. Makkelie was de vorige keer niet aanwezig omdat hij Europees moest fluiten. De arbiter verklaarde mild over het voorval. "Dit is een overtreding. als ik dit in de wedstrijd had gezien zou ik hier geel voor hebben gegeven, vanwege het gebruik van de arm. Ik vind het onvoldoende voor rood want ik vind het gebruik van de arm niet buitensporig. Dat is mijn eerlijke mening."

De aanklager liet op zijn beurt weten dat hij de verklaring van Makkelie graag buitenbeschouwing gelaten ziet worden. "Makkelie is getuige en zat hier niet als getuigedeskundige. Het is slechts één van de vele meningen."

Van Benthem

Van Benthem verklaarde deze keer: "Wij zijn het niet eens met de wijziging van de ten laste legging. De aanklager is niet ontvankelijk, omdat de scheidsrechter de situatie naar mijn mening al voldoende heeft beoordeeld. Er is volgens ons voldoende bewijs om tot een veroordeling te komen. Qua hoeveelheid en que inhoud. Als u onverhoopt toch vindt dat Vilhena moet worden gestraft, dan is de strafmaat buitenproportioneel."