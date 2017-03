Voor die functie is ook Jean-Paul de Jong, de huidige assistent van FC Utrecht-trainer Erik ten Hag, in de running. Haar was eerder een van de vier kandidaten om de nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle te worden, maar de Zwolse club heeft laten weten, dat de keuze niet op hem is gevallen.

PSV is op zoek naar een opvolger van Pascal Jansen, omdat de huidige trainer van Jong PSV na dit seizoen doorschuift naar de functie van hoofd opleidingen.