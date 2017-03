De nummer tien van de plaatsingslijst schakelde in de kwartfinales de als derde ingeschaalde Roemeense Simona Halep uit in drie sets: 3-6 7-6 (7) 6-2.

Sterke comeback

Konta verloor de eerste set, maar nam in de tweede het initiatief over en kwam 3-0 voor. Halep vocht terug en sleepte er een tiebreak uit. Die won Konta met 9-7. Vervolgens zette de Britse sterk door in de derde en beslissende set.

Foto: AFP

Ze treft nu in de halve finale de winnares van de kwartfinale tussen de Duitse wereldranglijstaanvoerster Angelique Kerber en de Amerikaanse routinier Venus Williams.