Wel zorgde Grim met zijn wissels voor chagrijn bij de aanvoerders Arjen Robben en Wesley Sneijder. Op gezag van eerstgenoemde vertelde assistent-bondscoach Frans Hoek aan Grim dat hij niet moest vergeten de lange tijd warmlopende Sneijder zijn 128e interland te gunnen. "Ik kende de afspraken”, aldus Grim, „maar ik beslis wanneer ik Sneijder zou brengen. Nee, ik was het niet vergeten. Op het moment dat ik wilde (83e minuut) heb ik Wesley laten invallen. Het is echt niet zo dat Robben mij tot de orde heeft geroepen. Davy Klaassen speelde goed en omdat we op jacht waren naar de 2-2 moest er ook omgeschakeld worden bij balverlies, omdat anders de 3-1 dreigde. Daarom wachtte ik zo lang met de invalbeurt voor Wesley.”

Grim gaf toe dat alles wat er is gebeurd bij Oranje grote impact heeft gehad. "Je begint acht maanden geleden samen aan iets en dan tussen Bulgarije en Italië in wordt Danny ontslagen. Als je dat aan de voorkant weet, dan bedenk je je wel twee keer om erin te stappen. Het is alleen de huidige realiteit”, aldus Grim, die gisterochtend contact had met Blind. "We hebben over de wedstrijd gesproken en dat we in ieder geval een ander Oranje zagen dan tegen Bulgarije. Ook Danny vond dat het team stond, het goed was gegaan ondanks de nederlaag en dat iedereen heeft bewezen dat Bulgarije een incident was.”

Een ’solidairverklaring’ van Grim richting Blind valt niet te verwachten. "Danny heeft zelf gezegd dat wij (Grim en Hoek, red.) Italië moesten doen. Hoe het nu verder loopt, is aan de KNVB. Ik vind wel dat we daar snel een ei over moeten leggen, want in mei en begin juni spelen we met Oranje tegen Marokko, Ivoorkust en de WK-kwalificatie-interland tegen Luxemburg.”

De voorbereidingen daarvoor, het bezoeken van wedstrijden en de contacten met spelers en clubs gaan gewoon door. Het ligt voor de hand dat Grim daarin voorlopig het voortouw neemt zolang de KNVB geen nieuwe bondscoach heeft gepresenteerd. "Normaal zette Danny dat allemaal uit. Nu ben ik van plan zondag als interim-bondscoach naar Ajax-Feyenoord te gaan.”