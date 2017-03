De Deense spits van Ajax raakte in de thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen geblesseerd aan de binnenkant van zijn bovenbeen en miste het duel bij Excelsior (1-1). Tot ergernis van Ajax moest Dolberg zich toch in Denemarken melden bij de Deense bond, die constateerde wat Ajax had aangegeven: dat de aanvaller te geblesseerd was om het WK-kwalificatieduel met Roemenië te spelen.

Na terugkomst in Amsterdam is Dolberg intensief behandeld en maakt hij elke dag progressie. Maar ideaal is zijn voorbereiding op Ajax-Feyenoord allerminst.